Челябинск, , 07:26 — REGNUM

В Челябинске врио мэра города Наталья Котова требует ускорить дорожные работы. Об этом она заявила представителю подрядчика на аппаратном совещании.

После докладов о ходе ремонта дорог врио отметила, что накануне вечером при объезде не увидела работающей техники. Она стояла на обочине.

«Там, где это возможно, работайте круглосуточно», — призвала чиновница. И добавила, что уверена в понимании со стороны жителей, которым, возможно, помешают работы в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 19 августа, в Челябинске было заасфальтировано лишь 43% дорог от необходимого. Работы продолжаются.