Москва, , 07:23 — REGNUM

Сегодня, 20 августа, президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В совещании примут участие члены правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

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Уточняется, что основные темы для обсуждения — материально-техническое состояние медицинских учреждений, укомплектованность больниц и поликлиник кадрами.

Кроме того, отдельно рассмотрят вопрос об уровне зарплат медицинских работников и обеспечении их жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин показал, что прекрасно знает о реальной ситуации в отечественном здравоохранении, и поставил конкретные задачи для решения проблем.

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