Чебоксары, , 07:03 — REGNUM

В Чебоксарах выкупили долги населения по оплате коммунальных платежей у ещё одной управляющей компании. По делу о банкротстве управляющей компании «Центральная» право требовать исполнения обязательств от дебиторов может перейти к обществу «Жилкомсервис-1», общий размер долгов жильцов и собственников нежилых помещений превышает 7,5 млн рублей при начальной цене лота 375,65 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги одним лотом были выставлены права требования к физическим лицам по уплате коммунальных платежей в размере 5 642 344,15 рублей и права требования к собственникам нежилых помещений в размере 1 870 489,77 рублей — общая сумма составляет 7 512 833,92 рублей. Начальная цена составила 375 650 рублей.

«Торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник. Договор купли-продажи предложено заключить ООО «Жилкомсервис-1» по цене 375 650 рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что 8 июля 2019 года состоялось собрание кредиторов. Согласно документу, на дату проведения собрания в третью очередь реестра требований кредиторов в части основного долга включены требования на общую сумму 13 945 297,58 рублей.

Согласное выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Управляющая компания «Центральная» зарегистрирована в 2015 году в Чебоксарах по улице Чапаева. Уставный капитал общества составляет 14 286 рублей, учредитель — Александр Леонтьев. УК признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в марте 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Жилкомсервис-1» зарегистрировано в 2012 году в Чебоксарах по проспекту 9-й Пятилетки. Уставный капитал составляет 100 500 рублей. Учредителем с 2017 года является ООО «Строй-инвест», зарегистрированное в июле 2017 года с уставным капиталом в 10 200 рублей, у общества — три учредителя: Евгений Прохоров, Константин Кузнецов и Андрей Семенов (у всех — равные доли).

Напомним, ранее в рамках дела о банкротстве ООО «Управляющая компания «Надежный» единым лотом на торги выставлялись долги населения и юрлиц общей стоимостью 7,723 млн рублей, где львиную долю составляет задолженность жителей. При начальной стоимости 772 400 рублей максимальная предложенная цена за лот составила 1 235 840 рублей, то есть в 1,6 раза выше первоначальной цены. Эту цену предложила Ираида Иванова, бывший индивидуальный предприниматель из Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что в Чебоксарах после ухода ООО «Коммунальные технологии» идёт передел рынка ЖКХ, симптомом которого является скупка дебиторской задолженности у управляющих компаний-банкротов. После этого могут начать «кошмарить» население.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё одну управляющую компанию банкротят в Чебоксарах