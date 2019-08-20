Казань, , 07:03 — REGNUM

Министерство земельных и имущественных отношений Татарии 23 сентября 2019 года планирует реализовать выявленный объект культурного наследия — «Дом Мусина М-С.Г., 1906 г.», где ранее располагалась поликлиника ГУЗ «Казанский кожно-венерологический диспансер». Помимо этого, на продажу выставлен и земельный участок. Торги пройдут в форме открытого аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Здание, относящееся к культурному наследию, имеет два этажа, его общая площадь — 459,8 кв.м. Объект находится на улице Нариманова, 56 в Казани. Участок под зданием поликлиники также входит в состав лота. Его площадь — 1 120 кв.м. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость земли — 13 392 724,8 рубля. Оба лота выставляются на продажу с начальной ценой — 20 279 245 рублей.

«На выявленный объект и земельный участок распространяются те же требования, что и на объект культурного наследия, включённый в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», — уточняется в документации.

Приватизировать имущество пытаются в первый раз.

Напомним, ранее минземимущество РТ выставило на продажу пятиэтажное здание поликлиники в Нижнекамске. Это будет десятая попытка продать имущество.

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