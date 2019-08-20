Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM

В Свердловской области за семь месяцев введено в эксплуатацию свыше 842 тыс. квадратных метра жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В июле 2019 года темпы строительства увеличились на 30% по сравнению с предыдущим годом и составили более 138 тыс. квадратных метров жилья.

Отметим, что в регионе лидером по жилищной застройке является областной центр. Так с января по июль в Екатеринбурге построено 298 тыс. квадратных метров жилья, из них в июле более 52 тыс. квадратных метров.

На втором месте идёт Сысертский городской округ. Там ведётся активное индивидуальное строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область остаётся лидером среди уральских регионов по вводу жилья в эксплуатации.

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