Аткарск, , 06:47 — REGNUM

Арбитражный суд Саратовской области 19 августа 2019 года удовлетворил иск ООО «Группа Компаний «Русагро» (Тамбов) к АО «Аткарский маслоэкстракционный завод» обоснованным и признал «ликвидируемого должника банкротом», открыв конкурсное производство. Процедура банкротства продлится до 20 января 2020 года. Решение пока не изготовлено, подробности неизвестны, вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд Саратовской области 19.03.2019 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» о признании акционерного общества с «Аткарский маслоэкстракционный завод» несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре ликвидируемого должника; открытии в отношении должника процедуры банкротства — конкурсного производства; включении требования в размере 608 052 000 рублей, состоящее из 600 000 000 рублей — кредита и 8 052 000 рублей — процентов за пользование кредитом за период с 01.10.2018 по 30.11.2018 в третью очередь реестра требований кредиторов; утверждении конкурсным управляющим должника Захарова Алексея Игоревича, члена Союза арбитражных управляющих «Возрождение», — отмечается в материалах дела.

Третьими лицами были привлечены свыше 25 компаний, в том числе ООО «Торговый дом «Солнечные продукты», АО «МЖК «Армавирский», АО «Новосибирский жировой комбинат», АО «Жировой комбинат», АО «ТД Янтарный», ООО «Волжский терминал», АО «Элеваторхолдинг», ООО «Янтарное», АО «Агрофирма «Волга» и группа физлиц.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Аткарский маслоэкстракционный завод» учреждено в Аткарске Саратовской области в октябре 2003 года, основной вид деятельности — производство рафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал компании — 155 млн рублей. В создании компании принимали участие ЗАО «Янтарное», АО «Жировой комбинат». С 15 марта 2019 года компания в стадии ликвидации.

Напомним, в середине марта 2019 года в суд поступило восемь банкротных исков к различным производителям продуктов питания, связанным с российским агрохолдингом «Солнечные продукты». Последний, по открытым данным, входит в группу компаний «Букет». Во всех делах истцом выступило ООО «Группа компаний «Русагро», ранее анонсировавшее приобретение крупного пакета акций компании, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Слияние активов планировалось в 2019 году, но о том, произошло ли оно фактически, не сообщалось. Тем временем часть банкротных исков уже удовлетворена.

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