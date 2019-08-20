Анадырь, , 06:25 — REGNUM

Международный аэропорт Чукотского автономного округа «Угольный» отдали в хозведение федерального казённого предприятия «Аэропорты Чукотки». Высвобожденные средства направят на субсидирование авиаперевозок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт. Анадырь (cc) Dzerod

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Аэропорт «Угольный» был последним из всех аэропортов Чукотки, который оставался региональным — остальные давно были переданы предприятию «Аэропорты Чукотки».

«Смена собственника позволит бюджету округа перераспределить 66 млн рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок по новому маршруту «Анадырь-Владивосток-Анадырь», который планируем запустить с 1 января 2020 года», — пояснил начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства окружного департамента промышленной политики Олег Рябко в местных СМИ.

Также в планах властей Чукотки запустить с 2022 года авиарейс «Певек — Новосибирск».

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Певек» дождался реконструкции — в течении трёх лет будет капитально отремонтирована взлётно-посадочная полоса.

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