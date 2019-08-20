Чебоксары, , 06:17 — REGNUM

Открытое акционерное общество «Чувашпечать», учредителем которого является республиканский комитет по управлению имуществом, попало под процедуру банкротства — наблюдение. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление о банкротстве подала ФНС в августе 2018 года, исковые требования на тот момент составляли 2 168 296,23 рубля. 9 августа 2019 года АО «Чувашпечать» подало заявление «об ускорении рассмотрения дела».

«В обоснование требования должник указал, что дело длительное время не рассматривается, и судебный процесс затягивается, какая-либо процедура банкротства не введена», — говорится в судебном документе.

Судебное решение было вынесено через неделю, 16 августа 2019 года (резолютивная часть). Арбитражный суд Чувашии признал заявление налоговиков обоснованным и ввёл в отношении общества процедуру банкротства — наблюдение.

Кроме того, решением суда в реестр включены требования ФНС в сумме 153 560 рублей НДФЛ, 236 376 рублей 97 копеек страховых взносов во вторую очередь, в сумме 807 189 рублей 63 копейки долга, 102 240 рублей 45 копеек пени и 14 318 рублей 40 копеек штрафа в третью очередь.

Дело назначено к судебному разбирательству на 23 декабря.

По данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ОАО «Чувашпечать» зарегистрировано в 1996 году. Уставный капитал общества составляет 165 000 рублей, учредителем выступил Чувашский республиканский комитет по управлению имуществом. Основной вид деятельности — «торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», в числе дополнительных — девять видов деятельности. Общество имеет лицензию на фармацевтическую деятельность.