Казань, , 06:03 — REGNUM

В Татарии, участвующей в эксперименте по самозанятым, за июль данный статус оформили порядка 7 тыс. жителей. В целом за прошедший период 2019 года, когда стартовала программа, в республики стали самозанятыми порядка 26 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономики РТ.

В ведомстве отметили высокую динамику оформления статуса и в августе — за первые две недели в приложении «Мой налог» зарегистрировались 4 тыс. жителей. На сегодня Татария, по данным ФНС РФ, — один из лидеров по числу регистраций.

Из 26 тыс. самозанятых Татарии более 7,65 тысячи приходится на Казань. Ещё 2,34 тысячи самозанятых оформлены в Набережных Челнах и более 1,03 тыс. — в Нижнекамском районе. Всего на эти муниципалитета приходится 42,4% самозанятых республики. Активность проявляют также жители еще десяти районов, включая Сабинский, которым руководит брат главы региона Раис Минниханов.

Чаще всего оформляют статус жители, работающие в сфере услуг, рекламы и пассажирских перевозок, а также репетиторства и программирования.

В минэкономики РТ для консультаций работает бесплатная телефонная линия, в рамках работы которой с апреля консультации получили свыше 1,4 тыс. граждан.

Напомним, пилотными регионами по программе регистрации самозанятых граждан на сегодня являются, помимо Татарии, Москва, Калужская и Московская области. Налоговый эксперимент стартовал 1 января 2019 года. По всем регионам-участникам уже зарегистрировано 116,7 тыс. самозанятых.