Нижний Новгород, , 05:49 — REGNUM

В России почти половина границ региональных столиц внесена в реестр недвижимости, в том числе содержатся сведения о восьми городов-столиц регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщается на сайте Федеральной кадастровой палаты.

В госреестре недвижимости на конец июня 2019 года содержались сведения о границах 37 городов-столиц. Из 14 региональных столиц Приволжского федерального округа эта работа завершена в семи: Ижевске, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Саратове, Ульяновске.

В кадастровой палате напоминают, что в России первой из региональных столиц эту работу завершил в 2010 году Иркутск, в I полугодии 2019 года определены границы Новосибирска и Кургана.

В целом на конец марта 2019 года в госреестре содержались сведения о 25,3% границ населенных пунктов. На 1 июля 2019 года внесено 39,4 тыс. записей, что на 12% больше уровня 1 июля 2018 года. Всего в России насчитывается 155,7 тыс. населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, кадастровая палата назвала восемь регионов-лидеров по внесению границ населенных пунктов в ЕГРН. Это Чувашия, Краснодарский край, Белгородская область, Алтайский край, Владимирская область, Тюменская область, Бурятия и Чечня.

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