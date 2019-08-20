Чита, , 05:51 — REGNUM

На федеральной трассе «Амур», соединяющей Читу с Хабаровском, водители дальнобойщики удивлены ценами на дизельное топливо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АЗС «Оазис» возле посёлка Сбега Алексей Суконкин

АЗС «Оазис» возле посёлка Сбега Алексей Суконкин

Так, в районе населённого пункта Сбега Могочинского района Забайкалья, на АЗС компании «Оазис» дизельное топливо предлагается по цене 88,80 рублей, бензин марки АИ-92 — 47 рублей, бензин марки АИ-95 продаётся за 49,50 рублей и бензин марки АИ-98 — 55 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах России отмечается повышение цен на топливо, а вот в Югре наоборот, цена на дизельное топливо обозначила небольшое падение.