Чита, 20 августа 2019, 05:51 — REGNUM

На федеральной трассе «Амур», соединяющей Читу с Хабаровском, водители дальнобойщики удивлены ценами на дизельное топливо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АЗС «Оазис» возле посёлка Сбега
АЗС «Оазис» возле посёлка Сбега
Алексей Суконкин
АЗС «Оазис» возле посёлка Сбега
АЗС «Оазис» возле посёлка Сбега
Алексей Суконкин

Так, в районе населённого пункта Сбега Могочинского района Забайкалья, на АЗС компании «Оазис» дизельное топливо предлагается по цене 88,80 рублей, бензин марки АИ-92 — 47 рублей, бензин марки АИ-95 продаётся за 49,50 рублей и бензин марки АИ-98 — 55 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах России отмечается повышение цен на топливо, а вот в Югре наоборот, цена на дизельное топливо обозначила небольшое падение.