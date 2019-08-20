Вашингтон, , 08:16 — REGNUM

Торговая политика ЕС представляет собой форму современного колониализма, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в статье для издания Bloomberg.

«Чиновники из Европейского союза оправдывают свой запрет на использование биотоплива из пальмового масла экологическими соображениями. На самом деле, этот запрет необходим для того, чтобы защитить сельскохозяйственную промышленность нескольких европейских стран», — заявил Мохамад.

Премьер-министр Малайзии добавил, что, с одной стороны, ЕС якобы беспокоится об экологии, а с другой — недавно подписал торговое соглашение с Южной Америкой, где производство говядины превратилось в «крупнейшую в мире сельскохозяйственную причину вырубки леса».

«Это вопиющее лицемерие является формой современного колониализма, которому нет места в современном мире. Используя торговлю как оружие, ЕС фактически пытается запугать более бедные регионы мира», — добавил Мохамад.

Напомним, ранее в 2019 году Европейская комиссия ограничила перечень видов биотоплива из пальмового масла, импорт которых отвечает целям ЕС с точки зрения использования возобновляемых источников энергии.

В число трёх ведущих производителей пальмового масла в мире входят Малайзия, Индонезия и Таиланд.

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