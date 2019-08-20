Вашингтон, 20 августа 2019, 08:16 — REGNUM
Торговая политика ЕС представляет собой форму современного колониализма, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в статье для издания Bloomberg.
Премьер-министр Малайзии добавил, что, с одной стороны, ЕС якобы беспокоится об экологии, а с другой — недавно подписал торговое соглашение с Южной Америкой, где производство говядины превратилось в «крупнейшую в мире сельскохозяйственную причину вырубки леса».
Напомним, ранее в 2019 году Европейская комиссия ограничила перечень видов биотоплива из пальмового масла, импорт которых отвечает целям ЕС с точки зрения использования возобновляемых источников энергии.
В число трёх ведущих производителей пальмового масла в мире входят Малайзия, Индонезия и Таиланд.
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