Чебоксары, , 05:31 — REGNUM

В России подведены промежуточные итоги по внесению границ населённых пунктов в госреестр. Федеральная кадастровая палата Росреестра назвала восемь регионов-лидеров в части проведения данной работы.

По данным ведомства на 1 июля 2019 года, лидером по внесению границ населенных пунктов в ЕГРН является Чувашия (98,7%). В тройке лидеров также Краснодарский край (94,4%) и Белгородская область (91,6%), далее идут Алтайский край (87,4%), Владимирская область (84,1%), Тюменская область (81,5%), Бурятия (76,3%) и Чечня (76%).

В целом в ЕГРН внесено 39,4 тыс. сведений о границах населённых пунктов.

В кадастровой палате поясняют, что актуализированные сведения о границах населённых пунктов помогают снизить количество земельных споров, предотвратить мошенничество с участками и улучшить качество управления землями, вовлекая их в оборот.

Отмечается, что данную работу необходимо завершиться до 2021 года.