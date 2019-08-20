Нижний Новгород, , 04:54 — REGNUM

Нижегородские депутаты подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие поправок в закон о госрегулировании в сфере перевозок легковым такси и деятельности служб легкового такси. Авторы считают, что действующие нормы не позволяют регулировать сферу перевозок, а это «создает возможность для некачественного оказания услуг, увеличения количества нелегальных и недобросовестных перевозчиков и для частичной криминализации данной сферы деятельности». Проект обращения пока не принят, его инициировал комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородского области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В проекте обращения уточняется, что в действующих нормах нет понятийного аппарата, например, не указано, что считать службой заказа легкового такси, какие автомобили относить к легковому такси. Не решён, по мнению депутатов, и вопрос организации служб заказа и введения регионального реестра легкового такси. Авторы инициативы также уточняют, что сегодня не урегулирована деятельность агрегаторов, которая напрямую влияет на рынок перевозок.

Депутаты просят Вячеслава Володина ускорить принятие имеющейся в Госдуме инициативы. Проект обращения рассмотрят на заседании нижегородского Заксобрания 29 августа.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума РФ в первом чтении приняли закон «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Им было предложено установить основы для работы служб такси и перевозок легковым такси, разграничить контролирующие полномочия.