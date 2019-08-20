Киев, , 03:58 — REGNUM

Украину может ждать достаточно трудная зима из-за газовых споров с Россией и дефицита угля, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус в эфире телеканала «НАШ».

Он отметил, что количество запасенного угля на складах Украины в настоящее время низкое. Поэтому представители украинских властей проводили беседы с компаниями тепловой генерации, в которых призывали не использовать этот фактор для шантажа. Герус отметил, что подобные случаи уже были в истории Украины:

«Мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы».

Он также подчеркнул, что у Киева возникают серьезные трудности перед подготовкой к зиме из-за споров с «Газпромом» по транзиту газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины, госкомпании «Укртрансгаз, отчиталась о накоплении запасов природного газа в хранилищах свыше 17 млрд кубометров топлива. В пресс-службе утверждают, что по состоянию на 17 августа запасы газа составили 17,17 млрд кубометров.

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