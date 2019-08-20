Пекин, , 03:47 — REGNUM

Китай запустил онлайн-сервис для ускорения внедрения устройств электронного сбора оплаты за проезд на платных трассах с целью обеспечения 80% степени автоматизации оплаты за проезд зарегистрированных транспортных средств уже до конца текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Сейчас водители могут подать заявку через интернет бесплатно и получить специальное оборудование прямо к порогу их дома, а затем активировать его через специальное приложение Госсовета КНР или через официальный аккаунт Министерства транспорта в мессенджере Wechat.

В настоящее время в Китае имеется 107 млн таких устройств, и количество их должно увеличиться до 180 млн до конца 2019 года. В 2018 году только 30% от 240 млн автомобилей в Китае имели такие системы.

Для того, чтобы ускорить процесс внедрения новых технологий, власти Китая также предлагают водителям, пользующимся системами специальные скидки на проезд на платных трассах минимум в размере 5%.

Данный шаг является частью более широкого плана улучшения эффективности дорожного транспорта в стране и сокращения логистических расходов. Отметим, что с начала запуска устройств электронного сбора оплаты в октябре 2015 года и по конец 2018 года, автоматизированная система сэкономила китайским водителям уже 52 млн часов и 347 тыс. тонн топлива, если верить данным шэньчжэньского Исследовательского промышленного института Цяньчжань.