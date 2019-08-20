Набережные Челны, Татария, , 03:22 — REGNUM

После вмешательства прокурора Набережных Челнов в компании-производителе металлопродукции — ООО «Ак Барс Металл» была частично выплачена зарплатная задолженность. Общий долг перед работниками одного из крупнейших предприятий автограда превысил 11,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В мае 2019 года не была выплачена зарплата 245 работникам, в июне — 321. Общий долг был свыше 11,6 млн рублей, из которого после вмешательства прокурора погасили более 4,7 млн рублей. Погашение оставшейся части находится на контроле у прокурора.

В адрес директора ООО было внесено представление. В отношении него также возбудили административное производство, которое пока на рассмотрении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа московское ООО «Мечел-Сервис» обратилось к ООО «Ак Барс Металл» с банкротным иском, выставив претензии на сумму более 6,1 млн рублей. До этого в суде истец взыскал задолженность за поставленную металлопродукцию. Через неделю исковое заявление было возвращено заявителю. По открытым данным в компании-ответчике работают около 400 человек. Уставный капитал — 592,51 млн рублей. Работает компания с 2007 года в сфере производства строительных металлических конструкций и изделий, единственный участник — АО «Холдинговая компания «Ак Барс», к которому у компании «Мечел-Сервис» были такие же банкротные претензии.

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