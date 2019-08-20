Ашхабад, , 03:00 — REGNUM

Туркменские аграрии в ходе первого Каспийского экономического форума заключили 10 контрактов на поставку в другие страны сельскохозяйственной продукции на общую сумму $251 млн 371 тысячу (16 млрд 589,5 млн рублей), пишет «Orient».

Отмечается, что для Туркмении основными статьями экспорта сельхозпродукции остаются шелк-сырец, шерсть, экстракт солодкового корня, хлопок, жмых семян хлопчатника, овощные и фруктовые соки, продукты переработки овощей и фруктов, а также растительное масло.

В первой половине 2019 года Туркмения поставила за рубеж 18,7 тысячи тонн овощей общей стоимостью $19,9 млн (1 млрд 313,3 млн рублей). При этом основу экспорта овощной продукции составили помидоры. А наиболее значительный рост экспорта отмечен при поставках за рубеж хлопкового линта — в 7,9 раза.

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