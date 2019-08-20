Кишинёв, , 02:19 — REGNUM

Инвестиционная компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, купила 95% акций компании Avia Invest, которая взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева. Как передает ИА REGNUM, Avia Invest получила в 2015 году аэропорт в концессию на 49 лет, после чего у нее несколько раз менялись собственники.

Комиссия парламента Молдавии по расследованию обстоятельств приватизации государственной собственности на прошлой неделе обратилась в прокуратуру и центр по борьбе с коррупцией с призывом начать уголовное расследование по факту незаконной сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что аэропорт Кишинева может вернуться в собственность Молдавии, если удастся доказать, что в основе соглашения было мошенничество. По его словам, есть несколько рычагов, которые могут быть использованы для расторжения договора о концессии. Он отметил, что ежегодно аэропорт приносит компании около 20 млн евро — за счет сборов по 9 евро с каждого пассажира.

Напомним, аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.

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