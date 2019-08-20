Вашингтон, , 02:11 — REGNUM

Расследование в отношении крупных технологических компаний собирается провести американский минюст, пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что расследование направлено на выявление нарушений американского антимонопольного законодательства. Проверки начнутся в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля стало известно, что надзорные власти Штатов готовятся к антимонопольной проверке ведущих интернет-компаний, в частности Apple, Amazon, Google.

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