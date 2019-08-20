Екатеринбург, , 01:03 — REGNUM

Стоимость постройки надземного пешеходного перехода у тубдиспансера в Екатеринбурге возросла в 23 раза. Информация опубликована на портале госзакупок.

Мэрия опубликовала итоги конкурса на строительство перехода на дублере Сибирского тракта. Максимальная стоимость работ, согласно документации — 67 млн рублей, хотя в 2017 году их оценивали лишь в 2,9 млн рублей.

Подрядчику отведут два года работы: для организации перехода ему предстоит соорудить полноценную лифтовую шахту с возможностью связи с диспетчером и даже заняться водопропускными трубами. Немалая часть затрат будет касаться отделочных работ.

Напомним, в Екатеринбурге перестроят остановку у городской больницы №7 в Пионерском посёлке. Автобусное кольцо обновят после жалоб жителей.

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