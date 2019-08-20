Ханты-Мансийск, , 00:55 — REGNUM

В Югре с января по июнь 2019 года наблюдалось падение цены на дизельное топливо. Стоимость бензина была практически стабильной, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Тюменьстат.

Стоимость топлива в Ханты-Мансийске 19 августа 2019 года Admhmansy.ru

Цена на дизельное топливо в ХМАО с января 2019 года по июнь упала на 2% и составила в среднем 51,34 рубля. Стоимость бензина Аи-95 держалась почти неизменной в пределах 45,78 рублей, бензин марки Аи-92 подорожал на 0,1% и его цена составила к июню 43,26 рублей.

По данным сайта города Ханты-Мансийска, стоимость топлива 19 августа 2019 года в столице Югры колебалась Аи-92 от 43,5 до 44,40 рублей; Аи-95 от 46,75 до 47,7 рублей; дизельного топлива от 51,08 до 52,30 рублей.

Как сообщает Росстат, в среднем по стране с начала 2019 года бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо подешевело на 0,4%.

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