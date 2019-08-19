История вопроса

Экономика Германии – крупнейшая экономика Европы. В мире по объёму ВВП она занимает четвёртое место. Германия остаётся в значительной степени индустриальной страной, сектор промышленности составляет около половины экономики. Особенно развиты машиностроение, приборостроение и химическая промышленность.

Для германской экономики характерны высокоразвитая инфраструктура и высокая квалификация работников. Важной особенностью германской экономики является её экспортная ориентированность. При этом во всём мире товары германского производства имеют высокую репутацию.

Так называемая социально-рыночная модель экономики сочетает невысокую степень госрегулирования с сильной социальной защитой населения. В то же время, высокая степень социальных гарантий для работников оборачивается слишком высокой налоговой нагрузкой.

Более половины ВВП страны обеспечивает сектор услуг, в том числе велика роль банков. Агросектор составляет не более 1,5% экономики.

Большой проблемой является неравномерность развития экономики страны. Для приведения экономики восточной части страны (бывшей ГДР) к стандартам западной части до сих пор тратится до 100 млн долларов в год.

