Берлин, 19 августа 2019, 22:52 — REGNUM
В ближайшие месяцы экономика Германии может столкнуться с рецессией, 19 августа передает агентство Associated Press.
Deutsche Bank прогнозирует спад производства в Германии в текущем квартале на 0,25%.
Также о возможной рецессии в Германии из-за «продолжающегося спада в промышленности» заявляет Bundesbank.
В квартале с апреля по июнь в Германии наблюдалось снижение промышленного производства на 0,1%.
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