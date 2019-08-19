Бишкек, , 22:20 — REGNUM

Государственный долг Киргизии по состоянию на 30 июня 2019 года превысил $4 млрд 471,9 млн (более 295,1 млрд млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этой суммы внешний долг республики составляет более $3 млрд 792,6 млн (250,3 млрд рублей), а внутренний долг — почти $679,3 млн (свыше 44,8 млрд рублей).

На обслуживание государственного долга республики с начала текущего года из бюджета Киргизии выделено 14 млрд 654,4 млн сомов (свыше 13,8 млрд рублей).

В том числе на выплаты по внешнему долгу — 7 млрд 439,9 млн сомов (более 7 млрд рублей) и на выплаты по внутреннему долгу — 7 млрд 214,5 млн сомов (6,8 млрд рублей).

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