Ростов-на-Дону, , 22:18 — REGNUM

Литр бензина в Ростовской области стоит в среднем 46,38 рубля. Такие данные еженедельного (с 5 по 11 августа 2019 года) мониторинга производства нефтепродуктов представила Федеральная служба госстатистики.

Бензин АИ-92 в Ростове-на-Дону в среднем стоит 43,83 рубля за литр, АИ-95 — 47,60 рубля за литр, АИ-98 — 51,77 рубля за литр. Литр дизельного топлива обойдётся в 45,06 рубля.

Согласно подсчётам Ростовстата, в настоящее время средняя зарплата жителей Ростовской области составляет 31,6 тыс. рублей.