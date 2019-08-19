Уфа, , 21:54 — REGNUM

В Уфе с 3 сентября снизят стоимость проезда в городской электричке с 67 до 21 рубля. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях врио главы региона Радий Хабиров.

По его мнению, высокая стоимость проезда является одной из причин, по которой «не полетел» проект «Городская электричка» до сих пор.

Также он уточнил, что планируется соединить электрички с другими видами транспорта.

«Один пересадочный комплекс — «1629 км» на будущий год уже начнем строить, еще 4 станции — Спортивная, Парковая, Шакша и Черниковка — запроектируем», — добавил Хабиров.

Также он поручил подготовить решение, согласно которому транспортную карту «Алга» можно было использовать в течение «счастливого часа» и на электричках с учетом пересадок на автобус.

ИА REGNUM напоминает, электричку от станции Дёма через Уфу до Шакши запустили в 2015 году. Маршрут можно преодолеть за 40 минут, в то время как на автомобиле потребуется около часа-двух. Ранее Хабиров заявлял, что намерен развивать проект и организовать вокруг Уфы железнодорожное транспортное кольцо.

«Нужно создать условия, чтобы человек вышел из электрички, сел в автобус и быстро доехал, например, до проспекта Октября», — говорил врио главы региона.

Также на железнодорожное кольцо власти намерены вывести и грузовые перевозки. По словам Хабирова, уже успешно проходят переговоры с инвесторами по этому вопросу.