Москва, , 21:38 — REGNUM

Введение в России штрафов за курение на рабочем месте в соответствии с инициативой Минздрава станет нарушением действующего Трудового кодекса. Об этом заявили 19 августа в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве напомнили, что согласно кодексу, все граждане должны иметь равные возможности для осуществления своих способностей к труду, и ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, является недопустимым.

Исходя из этого, курение «не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», подчеркнули в Минтруде.

При этом в целом в ведомстве высказались в поддержку инициатив Минздрава, направленных на укрепление общественного здоровья, а также напомнили, что Трудовой кодекс предоставляет работодателям все возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе и организации рабочего процесса таким образом, чтобы на нём не сказывались отрицательно перерывы на перекур.

В том числе работодатели вправе устанавливать гибкие режимы рабочего времени и создавать условия для здорового образа жизни работников, отметили в Минтруде.

Напомним, ранее Минздрав подготовил для работодателей корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников, предусматривающие внедрение в компаниях систем штрафов и поощрений для курильщиков.

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