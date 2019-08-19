Бишкек, , 21:12 — REGNUM

В Киргизии фермеры и фермерские хозяйства получили по кредитно-лизинговым проектам при содействии государства 2 865 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд сомов (3,6 млрд рублей), пишет «Tazabek».

Киргизстанские аграрии получили 2 082 тракторов, 117 комбайнов, 551 прицепную и навесную сельхозмашину, а также 81 единицу сельскохозяйственной спецтехники и 12 единиц оборудования перерабатывающей промышленности.

По информации министерства сельского хозяйства республики, в настоящее время в стране реализуются шесть кредитно-лизинговых проектов, основной целью которых является обеспечение сельскохозяйственных субъектов необходимой техникой и оборудованием.

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