Бишкек, , 21:07 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской и Таласской областей к категории села». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В общей сложности статус села присвоен 31 населенному пункту.

В список вошли: Бостон, Арал, Маданият, Мин-Булак, Мин-Орук, Жаны-Сырт, Кош-Добо, Кудук, Ондуруш, Сары-Талаа, Учкун, Ак-Чий, Оро-Башы, Тармал-Саз, Узун-Булак, Сары-Ой, Арал, Маданият, Пахта-Абад, Ара-Булак, Бору-Токой, Желе-Добо, Жаш, Таш-Булак, Беш-Коргон, Чон-Кыштоо, Мырза-Найман, Он Эки-Мойнок, Орнок, Кашка-Терек, Ынтымак, Камаш и Беш-Таш.

В администрации президента Киргизии отмечают, что эти населенные пункты соответствуют всем необходимым критериям для придания им статуса села, предусмотренным в статье 1 закона «Об административно-территориальном устройстве Киргизской Республики», где айыл (село) — населенный пункт, достигший определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины населения.