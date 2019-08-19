Великий Новгород, , 20:42 — REGNUM

Победителем аукциона на разработку предпроектной документации на реконструкцию аэропорта «Кречевицы» в Великом Новгороде стало ООО «Горпроект» (Москва). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, до 31 октября 2019 года исполнитель должен разработать схему генерального плана будущего аэропорта с обозначением его границ и площади, а также произвести расчёт прогноза интенсивности полетов и оценить влияния аэропорта на приаэродромную территорию.

Министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Станислав Шульцев сообщил, что документ станет основой для последующей разработки проектно-сметной документации реконструкции аэродрома «Кречевицы».

Отметим, что на разработку предпроектной документации из бюджета Новгородской области планировалось выделить 5 млн рублей. В электронном аукционе приняли участие семь проектных организаций, при большинство оценили свою работу на суммы от 2 до 4,3 млн рублей, но победитель торгов снизил стоимость работ почти в восемь раз — они обойдутся бюджету в 640 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возобновление пассажирских авиаперевозок на базе бывшего военного аэродрома «Кречевицы» обсуждается в Великом Новгороде уже более десяти лет. Проект реконструкции аэропорта признан приоритетным, он включён в стратегию развития Новгородской области до 2025 года.

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