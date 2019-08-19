Калуга, , 19:32 — REGNUM

19 августа на личном приёме к главе городского самоуправления Калуги Александру Иванову обратилась житель дома №54 по улице Кирова Галина Попенкова по вопросу благоустройства расположенной во дворе дома детской площадки. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ранее жильцы дома приняли решение о межевании и постановке дворовой территории на кадастровый учёт. Было установлено ограждение, что позволило решить проблему шумных компаний, собиравшихся во дворе по ночам. Теперь жителей заботит состояние детской площадки — она заросла травой, а многие элементы игрового оборудования устарели и могут представлять опасность для детей.

Глава самоуправления Калуги обсудил благоустройства двора Пресс-служба Городской думы Калуги

«Жители приняли правильное решение, отказавшись от услуг недобросовестной управляющий компании «Жилсервис плюс» и перейдя в другую компанию, — отметил Александр Иванов. — После того, как будет завершён процесс перехода, управляющей компании необходимо будет навести порядок на дворовой территории. Что касается благоустройства двора, то план на текущий год уже сформирован. Сейчас в первую очередь следует провести инвентаризацию детской площадки, демонтировать или починить неисправное оборудование. Затем жителям необходимо определить приоритеты, решить, что они хотят видеть во дворе и на детской площадке: скамейки, качели, песочницу, малые архитектурные формы. После этого будет решаться вопрос о включении двора в план благоустройства на 2020 год».

По словам Галины Попенковой, жильцы готовы принять участие в дальнейшем озеленении двора — разбить клумбы и цветники. Также глава городского самоуправления предложил более быстрый вариант обустройства детской площадки.

«В текущем году в Калуге впервые приступили к реализации проекта инициативного бюджетирования, — рассказал Александр Иванов. — Жители могут сами разработать проект благоустройства и принять участие в его финансировании в размере 5%. Остальная сумма будет выделена из городского бюджета. Также в реализации проекта могут принять участие представители бизнеса».

Ряд подобных проектов уже реализуется на территории города. Так жители дома №40 по улице Фридриха Энгельса разработали проект расширения парковочной зоны на дворовой территории и приняли участие в финансировании работ. Уже определён подрядчик, работы начнутся в ближайшее время.