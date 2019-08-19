Тамбов, , 19:30 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня на еженедельном оперативном совещании рассмотрел ход исполнения мероприятий 19 государственных программ, в которых принимает участие Тамбовская область, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Объем поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов составляет 10,7 млрд рублей.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Пресс-служба администрации Тамбовской области

В этом году по сравнению с 2017 и 2018 годами, поддержка увеличена, особенно по направлениям: малое и среднее предпринимательство, физическая культура и спорт, культура, образование, поддержка наукограда. Такая тенденция наблюдается в целом по ЦФО и связана с реализацией в регионах национальных проектов. Их доля в объеме федеральных трансфертов для Тамбовской области составляет почти половину.

Начальник управления экономической политики области Сергей Юхачев доложил, что Тамбовская область входит в число лидеров ЦФО по ряду направлений. Активно идет создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в системе дошкольного образования. Успешно реализуется комплекс мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. В сфере культуры продолжает укрепляться материально-техническая база муниципальных театров, создаются виртуальные концертные залы. Эффективно работают программы по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости. Уделяется большое внимание обеспечению жильем молодых семей.

Губернатор дал поручение органам исполнительной власти ускорить процессы деятельности в текущем году и продумать участие в реализации национальных проектов на ближайшую перспективу.

«Мы должны уложиться в установленные сроки. Необходимо мониторить показатели ежедневно. Также всем профильным управлениям, участвующим в нацпроектах, надо уже сегодня определить мероприятия в горизонте 2020−2021 годов, чтобы заранее заявляться в федеральные программы, — отметил Александр Никитин.

ИА REGNUM напоминает, опыт работы по реализации национальных проектов в Тамбовской области признан экспертами интересным и предложен для распространения во всех регионах страны на стратегической сессии «Национальные проекты глазами людей» в Москве. Большинство региональных проектов реализуется непосредственно на местах, и муниципалитеты являются их ключевыми участниками. В каждом из них по инициативе губернатора Александра Никитина созданы советы при главе города или района и муниципальные проектные офисы.