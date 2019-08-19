Москва, , 19:15 — REGNUM

С августа по октябрь текущего года 45 регионов страны примут участие в акциях «Вода России» в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает Минприроды РФ.

В частности, запланировано проведение восьми экомарафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае.

По словам руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова, к акции «Вода России» уже присоединились все регионы РФ. За первую половину сезона 2019 года в акции приняли участие около трети миллиона добровольцев. В этом году акцию поддерживают региональные бассейно-водные управления Росводресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия акции в 2019 году стартовали с марафона в Нижнем Новгороде «Чистая Волга». Перед стартом акции на связь по прямому включению вышли волонтеры из Ульяновской, Волгоградской, Ярославской областей и Татарии. На побережье Волжского бассейна мусор собирали около 30 тыс. человек в 15 регионах. Затем акция переместилась в Волгоградскую, Ленинградскую области и Карелию. Здесь за три дна было собрано около 700 мешков мусора. В 2019 году в рамках акции планируется очистить 1500 км береговых линий.

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