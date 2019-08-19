Душанбе, , 19:17 — REGNUM

Высокую оценку налаживание прямых поставок грузов из Китая в Узбекистан через Таджикистан получило в посольстве Таджикистана в КНР, сообщает 19 августа Синьхуа.

Три соседних страны, считают в дипломатическом представительстве среднеазиатской республики, имеют огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества. Растущие возможности транспортного транзита между ними продемонстрировал автомобильный пробег по маршруту от Узбекистана до Китая через Таджикистан, осуществленный из города Термез до китайского Кашгара через Душанбе и обратно.

Общее расстояние составляет 1 тыс. 422 км. Каждая из стран была представлена двумя грузовиками, которые прошли загрузку в логистическом терминале «Термез Карго Центр». В таджикистанском посольстве отметили готовность официального Душанбе и далее развивать логистическое сотрудничество, формируя в регионе соответствующую инфраструктуру.