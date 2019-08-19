Тамбов, , 19:02 — REGNUM

В Тамбовской области в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 133 двора и 71 общественная территория, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Совещание у губернатора Александра Никитина Tambov.gov.ru

Данные цифры на еженедельном совещании у губернатора Александра Никитина привел первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Паспорт проекта был утвержден еще в декабре 2018 года. В городах Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Уварово, Рассказово было проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в первую очередь. В этом году голосование проходило в два этапа. В феврале города выбрали общественные пространства, которые преобразятся в 2019 году. В июне — на 2020 год.

В рамках регионального проекта в 2019 году запланировано благоустройство 150 дворовых и 113 общественных территорий. Сумма направляемых средств составляет 320,4 млн рублей. Из них чуть больше 306 млн рублей — средства федерального бюджета, 6,2 млн рублей — областного, 3,1 млн рублей выделены из бюджетов муниципальных образований, а 5 млн рублей привлечено из внебюджетных источников.

Участники проекта этого года, а это 92 муниципалитета, активно включились в его реализацию. Прошли период контрактования, определили подрядчиков. Приступили к выполнению работ.

Одними из первых были завершены работы по благоустройству дворовых территорий в городах Котовск и Жердевка, а также в Знаменском, Инжавинском поссоветах, Уваровщинском сельсовете Кирсановского района, Устьинском сельсовете Моршанского района, Дмитриевском поссовете Никифоровского района, части сельсоветов Тамбовского района.

Обустройство общественных территорий первыми выполнили в городе Кирсанов, Пересыпкинском сельсовете Гавриловского района, Карельском, Крюковском сельсоветах Моршанского района, Мордовском поссовете Мордовского района, Ржаксинском поссовете Ржаксинского района, в Токаревском поселковом округе, рабочем поселке Умет, части сельсоветов Тамбовского района, а также в селе Нижний Шибряй Уваровского района, Кочетовском и Новоникольском сельсоветах Мичуринского района.

Первый вице-губернатор поблагодарил руководителей этих территорий за оперативность и высокое качество реализации программы. В большинстве из перечисленных территорий созданы новые и реконструированы существующие общественные пространства. Здесь установлены современные детские площадки, оборудование для отдыха и занятий спортом всех групп населения, ворк-ауты. Уложены сотни квадратных метров тротуарной плитки. Разбиты новые клумбы и цветники.

«В целом программа реализуется достаточно эффективно», — отметил Олег Иванов.

Вместе с тем он обозначил ряд задач, которые стоят перед муниципальными образованиями области — участниками проекта. В их числе — обеспечение систематического контроля выполнения графика производства работ по благоустройству, завершение работ по обустройству всех запланированных объектов в полном объеме в срок до 15 октября 2019 года. А к 1 января 2020 года уже должна быть разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по благоустройству в 2020 году. Еще один важный момент — систематическое заполнение отчетов в информационной системе ГИС ЖКХ.

Губернатор Александр Никитин призвал руководителей муниципалитетов особенно внимательно подойти к реализации названных задач.

«Качество работ — тема номер один, как и соблюдение сроков их исполнения», — сказал глава региона.

В целом он дал высокую оценку реализации федерального (регионального) проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе в этом году. Он подчеркнул, что жители области очень заинтересованы в программе, положительно воспринимают преображение населенных пунктов, активно участвуют в благоустройстве скверов и дворов.

«У меня к вам одно пожелание — исполнить все, что необходимо, на заключительной стадии реализации проекта в этом году, — сказал Александр Никитин, обращаясь к главам муниципалитетов. — Главное — не цифры, а настроение людей», — отметил Александр Никитин.