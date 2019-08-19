Астрахань, , 18:55 — REGNUM

Крупнейшие в Астраханской области судостроительные заводы «Лотос» и «Красные Баррикады» (входят Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) нуждаются в модернизации производства, на эти цели требуется порядка 2,8 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил гендиректор «Южного центра судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит ОСК) Алексей Селезнев в ходе визита на завод «Лотос» заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича.

В июне «Южный центр судостроения и ремонта» выкупил имущество «Красных Баррикад» на открытых торгах за 955 млн рублей. Впоследствии выкупленное предприятие войдет в состав центра. Также ЮЦСС владеет основным пакетом акций судозавода «Лотос». Ранее с ссылкой на ОСК сообщалось, что заводы «Лотос» и «Красные Баррикады» войдут в судостроительный кластер.

«Ситуация непростая. «Лотос» и «Красные Баррикады» в модернизацию производства средства не вкладывали. Мы разработали программу перевооружения. В целом по двум площадкам — это порядка 2,8 млрд рублей», — цитирует слова Алексея Селезнева ТАСС.

Он отметил, что после модернизации заводы смогут строить порядка 10−12 судов класса «река-море», в которых в РФ сейчас есть потребность. Кроме того, «Красные Баррикады» смогут строить платформы для добычи и разведки нефти и газа.

Алексей Селезнев уточнил журналистам, что в рамках дорожной карты по восстановлению завода «Красные Баррикады» к концу недели планируется начать подачу электроэнергии, после чего будет проведена проверка электрооборудования. Запустить предприятие в работу планируется в декабре.

«Для того, чтобы запустить завод, потребуется вложений порядка 200−250 млн рублей, окончательно цифру сказать не можем, ревизия оборудования возможна только после подачи электропитания в цеха. Инвентаризация основного имущества, которое мы приобрели, уже проведена», — добавил Алексей Селезнев.

Завод «Красные баррикады» основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство.

Судозавод «Лотос» — одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны. Сейчас на верфи строятся, в том числе морской круизный четырехпалубный лайнер и речные колесные теплоходы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа, по тогам встречи исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Президентом РФ Владимиром Путиным, политолог Алена Август отметила, что Игорю Бабушкину удалось разрешить кризисную ситуацию на судостроительном заводе «Красные баррикады».

«Была просто нереальная задолженность перед работниками, что, конечно, недопустимо. Насколько мне известно, эту проблему удалось решить, и жизнедеятельность предприятия будет восстановлена в ближайшее время. А это важно, потому что это не только рабочие места и деньги, на которые люди могут жить, но и общий уровень социального оптимизма. Дело в том, что остановка завода мало радует людей, и им сложнее планировать свое будущее. Когда завод открывается, люди понимают, что жить дальше можно», — рассказала политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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