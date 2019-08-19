Астрахань, 19 августа 2019, 18:55 — REGNUM
Крупнейшие в Астраханской области судостроительные заводы «Лотос» и «Красные Баррикады» (входят Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) нуждаются в модернизации производства, на эти цели требуется порядка 2,8 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил гендиректор «Южного центра судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит ОСК) Алексей Селезнев в ходе визита на завод «Лотос» заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича.
В июне «Южный центр судостроения и ремонта» выкупил имущество «Красных Баррикад» на открытых торгах за 955 млн рублей. Впоследствии выкупленное предприятие войдет в состав центра. Также ЮЦСС владеет основным пакетом акций судозавода «Лотос». Ранее с ссылкой на ОСК сообщалось, что заводы «Лотос» и «Красные Баррикады» войдут в судостроительный кластер.
Он отметил, что после модернизации заводы смогут строить порядка 10−12 судов класса «река-море», в которых в РФ сейчас есть потребность. Кроме того, «Красные Баррикады» смогут строить платформы для добычи и разведки нефти и газа.
Алексей Селезнев уточнил журналистам, что в рамках дорожной карты по восстановлению завода «Красные Баррикады» к концу недели планируется начать подачу электроэнергии, после чего будет проведена проверка электрооборудования. Запустить предприятие в работу планируется в декабре.
Завод «Красные баррикады» основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство.
Судозавод «Лотос» — одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны. Сейчас на верфи строятся, в том числе морской круизный четырехпалубный лайнер и речные колесные теплоходы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа, по тогам встречи исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Президентом РФ Владимиром Путиным, политолог Алена Август отметила, что Игорю Бабушкину удалось разрешить кризисную ситуацию на судостроительном заводе «Красные баррикады».
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