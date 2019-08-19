Москва, , 18:44 — REGNUM

Министерство транспорта РФ поручило Росавтодору публиковать прогнозируемую индексацию тарифа для пользователей системы «Платон» за полгода до его изменения. Следущее изменение тарифа будет размещено на портале Росавтодора до 20 июля 2020 года, фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен, сообщили в Минтрансе России.

Таким образом, фактически индексируемый тариф будет известен за 10−20 дней до его вступления в силу.

По словам замглавы ведомства Иннокентия Алафинова, таким образом будет выполнен требование предпринимателей для снижения нагрузки на бизнес.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина отметила, что это позволит бизнесу спокойно и предсказуемо планировать деятельность.

ИА REGNUM напоминает, с 1 июля текущего года тариф был повышен на 14 копеек — до 2,04 рубля с км. С 1 февраля 2020 года тариф составит 2,2 рубля с км. В дальнейшем индексация будет проводиться ежегодно с 1 февраля с учетом показателя годовой инфляции.