Сыктывкар, , 18:38 — REGNUM

Законопроект о введении дополнительных и совершенствовании уже действующих выплат и пособий семьям с детьми в республике внесён в Госсовет Коми. Как сбщили иа в пресс-службе правительства республики, его планируется рассмотреть на сентябрьском заседании регионального парламента, чтобы уже с 1 января 2020 года комплекс предложенных главой региона мер социальной поддержки заработал в полном объёме.

По итогам общественных обсуждений, которые прошли с 30 июля по 8 августа, в законопроект Сергея Гапликова внесены дополнения с учётом предложений, поступивших от депутатов Госсовета Коми и общественников, а объём финансирования предлагаемых мер увеличился: в первоначальной редакции документа эта сумма составляла около 1 миллиарда рублей, сейчас — 1,3 миллиарда рублей.

«Работа проведена серьёзная. Законопроект востребован и поэтому получил живой отклик у людей. Важно, что люди были услышаны, их предложения учтены. Имеющийся сегодня профицит бюджета позволяет нам увеличить объём дополнительно выделяемых на поддержку семей средств на 1,3 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем мы планировали изначально, когда только приступили к проработке нового законопроекта. Рассчитываю, что он будет поддержан депутатами уже на сентябрьской сессии», — заявил Сергей Гапликов на встрече с членами рабочей группы, в которую вошли представители профильных министерств и всех политических фракций регионального Госсовета.

Напомним, законопроект предусматривает выплату регионального семейного капитала — 150 тысяч рублейпри рождении первого ребенка. Она станет дополнением к существующим мерам поддержки семей — федеральному материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предоставляется при рождении вторых или последующих детей, и действующему сегодня в республике региональному семейному капиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.

Размер регионального пособия на ребенка предлагается увеличить в 1,5−3 раза. Оно предоставляется малоимущим семьям. Его размеры варьируются в зависимости от возраста ребёнка и категории получателей. Сейчас базовые размеры пособия составляют от 367,97 рубля до 1516,21 рубля на ребенка в месяц. На них начисляется районный коэффициент. Эту меру поддержки ежемесячно получают около 14,3 тысячи малоимущих семей. После изменений базовые размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребёнка. На эти суммы также будет начисляться районный коэффициент.

Кроме того, предлагается расширить категорию детей, на которых назначается это пособие. Сегодня оно предоставляются малоимущим семьям на детей от 0 до 16 лет. На детей до 18 лет оно назначается только, если ребёнок учится в школе. Законопроектом предлагается назначать пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет не только, если эти ребята учатся в школе, а на всех детей этой возрастной группы, не зависимо от того, учатся они в школе или же проходят обучение в ссузе либо в вузе на территории республики. В результате дополнительно этой мерой поддержки будет охвачено 2,5 тысячи человек.

Также законопроектом будет увеличено в три раза компенсация семьям за присмотр или уход в детских садах. Сейчас в Коми она предоставляется семьям, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, который установлен в Коми. Компенсации получают 18 тысяч семей. После изменений в законодательстве правом на её получение смогут воспользоваться более 53 тысяч семей.

В законопроекте говорится и об увеличении процента этой компенсации. Сегодня она составляет 20% за первого ребенка от общей платы, 50% — за второго и 70% — за третьего. Принято решение увеличить процент компенсации за первого ребенка с 20% до 30%.

Пособие на покупку продуктов питания малоимущим кормящим матерям предлагается увеличить до 650 рублей, а право на получение этого вида госпомощи предоставить всем проживающим в республике женщинам этой категории (сейчас такое пособие малоимущим кормящим матерям выплачивается только по медицинским показаниям).

Будет введена новая мера поддержки беременных женщин. Для них предлагается пособие на дополнительное питание в размере 1 тысячи рублей, причём выплачивать его будут вне зависимости от дохода каждой женщине, которая состоит на учёте по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми. Это предложение поступило в ходе общественных обсуждений. Численность получателей такой меры поддержки составит до 8000 человек. Это в 23 раза больше в сравнении с тем, сколько беременных женщин получают пособие на питание сегодня.

Законопроектом предлагается поднять до 500 рублей размер ежемесячного пособия на проезд детям многодетных семей. Сейчас это пособие равно 242 рублям в месяц. Многие многодетные семьи используют пособие на проезд своих детей-школьников как раз для приобретения социального проездного. Социальный проездной покупается на месяц, и стоит 350 рублей. По итогам общественных обсуждений, данное пособие предложено выплачивать не только на детей-школьников до 18 лет, а распространить эту меру поддержки также на детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в любой образовательной организации на территории Коми. Такую поддержку, по предварительным расчётам, смогут получать около 4500 человек.

Предлагается также на 1500 рублей увеличить матпомощь малоимущим семьям на одежду для детей. Таким образом, размер этого вида господдержки составит 6500 рублей.

Еще одна инициатива, вошедшая в законопроект, — продление до 2024 года пособие одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Размер этой выплаты — 3000 рублей, в республике ее получают 402 человека.

Также предложено увеличить расходы на организацию детского летнего отдыха. Принято решение дополнительно направить более 100 миллионов рублей в следующем году на это направление.