Москва, , 18:26 — REGNUM

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.

В частности, рейтинги Сбербанка, ВЭБа, Ситибанка, Росбанка, Райффайзенбанка повышены с уровня «BBB-» до «BBB». Рейтинги Газпромбанка, Россельхозбанка — с «BB+» до «BBB-».

Также повышены рейтинги лизинговых компаний ГТЛК, «Сбербанк Лизинг», «ВЭБ-Лизинг», «Балтийский лизинг».

В комментарии агентства отмечается, что решение о повышении рейтингов принято вслед за повышением долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом.

Ранее сегодня Fitch также повысило кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и ещё четырёх субъектов Российской Федерации.