Нарьян-Мар, , 18:22 — REGNUM

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого могут начать подготовку оленеводов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, сотрудничество между Ненецким автономным округом и Новгородской областью в сфере науки обсуждалось сегодня, 19 августа, в Нарьян-Маре в ходе встречи глав регионов — Александра Цыбульского и Андрея Никитина.

Александр Цыбульский отметил, что в Ненецком автономном округе нетвысших учебных заведений, готовящих специалистов сельского хозяйства и, в частности, оленеводов.

Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа «Такой кафедры нет пока и нигде в России, хотя оленеводством занимаются, минимум, в десяти регионах. Я считаю, что это недооцененная сегодня отрасль, которая может снабжать россиян из других областей уникальным с точки зрения полезных элементов мясом».

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что НовГУ может оказать помощь Ненецкому автономному округу в этом вопросе. По мнению новгородского губернатора, на базе университета можно готовить необходимых специалистов, а также проводить совместные мероприятия по профориентации для школьников. Руководству университета порекомендуют проработать этот вопрос к приёмной кампании 2020 года. Учитывая расстояние между регионами, консультационный центр по приёму документов в новгородский вуз может быть открыт в Нарьян-Маре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новгородской области находится с визитом в Нарьян-Маре с 18 августа. В рамках визита подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Ненецкого автономного округа и правительством Новгородской области. Кроме того, власти Новгородской области представляют потенциал Великого Новгорода как города для переезда на постоянное место жительства.

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