Севастополь, , 18:15 — REGNUM

В Севастополе до сих пор не приступили к ремонту глубоководного выпуска канализационных вод в районе Голубой бухты из-за плохих погодных условий. Об этом 19 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

«Новый хомут готов, мы ждём погоду, потому что сейчас в шторм погружение на такую глубину запрещено», — отметил чиновник.

По его словам, с 20 августа погода должна нормализоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Михаил Развожаев сообщил, что ремонт неисправного коллектора будет стоить миллион рублей.

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