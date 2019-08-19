Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM

Управляющим директором АО «Морской порт Санкт-Петербург» назначен 47-летний Андрей Зубарев. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба предприятия.

Зубарев сменил на посту директора Владислава Жукова, который руководил АО «Морской порт Санкт-Петербург» с 2017 года.

Как отмечается, в новой должности Андрей Зубарев займется разработкой стратегии развития АО «Морской порт Санкт-Петербург», реализацией программ повышения операционной эффективности и IT-автоматизации бизнес-процессов.

Вся предшествующая карьера Зубарева была связана с ПАО «Северсталь». С 1999 года он прошел там путь от мастера погрузочно-разгрузочных работ промышленного порта Череповецкого металлургического комбината до руководителя стивидорной компании ПАО «Северсталь» — АО «НЕВА-МЕТАЛЛ».