Санкт-Петербург, 19 августа 2019, 18:09 — REGNUM
Управляющим директором АО «Морской порт Санкт-Петербург» назначен 47-летний Андрей Зубарев. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба предприятия.
Зубарев сменил на посту директора Владислава Жукова, который руководил АО «Морской порт Санкт-Петербург» с 2017 года.
Как отмечается, в новой должности Андрей Зубарев займется разработкой стратегии развития АО «Морской порт Санкт-Петербург», реализацией программ повышения операционной эффективности и IT-автоматизации бизнес-процессов.
Вся предшествующая карьера Зубарева была связана с ПАО «Северсталь». С 1999 года он прошел там путь от мастера погрузочно-разгрузочных работ промышленного порта Череповецкого металлургического комбината до руководителя стивидорной компании ПАО «Северсталь» — АО «НЕВА-МЕТАЛЛ».