Москва, , 17:50 — REGNUM

Сокращение рабочей недели до четырёх дней приведёт к сокращению производства в отдельных отраслях на 10−12%. Об этом сообщил директор центра конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович на состоявшейся 19 августа пресс-конференции.

«Здесь даже не надо делать какие-то космические расчёты. Мы можем посмотреть данные Росстата за май месяц любого из последних годов. Май — примерно та же ситуация, которую предлагают сегодня инициаторы. Это минус четыре дня за счёт праздников к предыдущему месяцу, если сравнить май с апрелем, то номенклатура выпущенной продукции в реальном секторе — промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, так вот май к апрелю даёт минус 10%, 12%, 5% к каждой номенклатуре. А мы хотим этот май распространить на весь год», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что, исходя из доля реального сектора российской экономики в конечном счёте переход с пяти на четыре рабочих дня приведен к падению ВВП России на 3−4% в годовом выражении. Таким образом, с учётом невысоких темпов роста, российская экономика фактически уйдёт в минус.

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