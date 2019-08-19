Москва, , 17:45 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка с уровня «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.

Как отмечается, решение об этом принято «вслед за аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу Российской Федерации».

Напомним, 9 августа агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом.

Ранее сегодня агентство также повысило кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и четырёх российских регионов.

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