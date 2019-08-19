Москва, , 17:48 — REGNUM

Переход на четырёхдневную рабочую идею — гуманная инициатива, которая приведёт к падению российской экономики. Об этом сообщил директор центра конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович на состоявшейся 19 августа пресс-конференции.

«Наверное, эта инициатива гуманная, благоприятная для людей. Если она внедрится, часть людей улучшат качество жизни — будут заниматься творчеством, работать с детьми, отдыхать», — отметил эксперт.

Однако для экономики эта мера приведёт к очень негативным последствиям, уверен специалист.

«Фактически людям предлагается дать два дополнительных месяца отдыха. Президент в майских указах поставил задачу поднять производительность труда на 5% на крупных и средних предприятиях ненефтегазового комплекса. Если мы снижаем время, автоматически у нас падает производительность труда. Падает производство торгуемых товаров и услуг», — сказал Остапкович.

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