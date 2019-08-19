Севастополь, , 17:22 — REGNUM

Власти Севастополя намерены напрямую обращаться к потенциальным подрядчикам с предложениями о заключении контракта строительства канализационных очистных сооружений «Южные», чтобы они сами предложили городу свою цену. Об этом 19 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Готовьте перечень потенциальных возможных компаний, которые могут участвовать в запросе коммерческих предложений. Нам надо будет сегодня до конца дня его обсудить», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на конкурс по поиску подрядчика для строительства КОС «Южные» в Севастополе не было подано ни одной заявки со стороны фирм подрядчиков.

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