Киев, , 17:22 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что в ближайшие пять лет экономика страны будет «стремительно расти».

Об этом заявил сегодня, 19 августа, в Киеве в ходе общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский уточнил, что для такого роста Украине нужны инвестиции и технологии, и тут поможет сотрудничество с Израилем. Он пригласил израильские компании на Украину для инвестирования в различные сферы — строительство дорог и инфраструктурных проектов, в медицину и образование, энергосбережение и IT.

«Моя цель — Украина, которая является всемирно известным брендом всего передового, синонимом инноваций и технологий. Наша земля очень богата своими учеными и изобретателями, во всем мире знают возможности украинских айтишников. И мы будем использовать опыт Израиля во внедрении инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок. Я вижу большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях», — добавил он.

В ходе переговоров обсуждалась возможность открытия отдельных офисов по развитию указанных отраслей в Киеве и Иерусалиме.

ИА REGNUM напоминает, что 8 августа на бизнес-форуме в Турции Зеленский обещал обеспечить рост ВВП Украины на уровне 5−7% в ближайшие годы. Он пригласил турецкий бизнес инвестировать средства в ряд проектов на Украине.