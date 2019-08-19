Нарьян-Мар, , 17:19 — REGNUM

Опыт Ненецкого автономного округа по архитектурному освещению зданий будет использоваться в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 19 августа, в ходе встречи с главой Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским.

Архитектурную подсветку зданий в центре Нарьян-Мара Андрей Никитин назвал «интересной и очень качественной».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Она произвел на меня большое впечатление, сделано на очень высоком уровне, получилась не просто подсветка, а живые световые картины».

Кроме того, новгородский губернатор оценил систему сбора мусора в Нарьян-Маре — в частности, установленные в городе мелкозаглублённые контейнеры для твёрдых коммунальных отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках визита делегации Новгородской области в Нарьян-Мар подписано двустороннее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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