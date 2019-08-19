Нарьян-Мар, 19 августа 2019, 17:19 — REGNUM
Опыт Ненецкого автономного округа по архитектурному освещению зданий будет использоваться в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 19 августа, в ходе встречи с главой Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским.
Архитектурную подсветку зданий в центре Нарьян-Мара Андрей Никитин назвал «интересной и очень качественной».
Кроме того, новгородский губернатор оценил систему сбора мусора в Нарьян-Маре — в частности, установленные в городе мелкозаглублённые контейнеры для твёрдых коммунальных отходов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках визита делегации Новгородской области в Нарьян-Мар подписано двустороннее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Читайте также: Новгородская область ждёт переселенцев из Нарьян-Мара
Читайте ранее в этом сюжете: В Нарьян-Маре дождались новгородского губернатора и ждут псковского