Севастополь, , 17:18 — REGNUM

На конкурс по поиску подрядчика для строительства канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе не было подано ни одной заявки со стороны фирм-подрядчиков. Об этом 19 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

«Приём заявок по объявленному тендеру на поиск подрядчика для объекта со стоимостью 6,7 млн рублей завершён сегодня в 8:00. Заявок не поступило», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольское «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» занимается поиском нового подрядчика строительства канализационных очистных сооружений «Южные».

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