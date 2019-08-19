Севастополь, 19 августа 2019, 17:18 — REGNUM
На конкурс по поиску подрядчика для строительства канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе не было подано ни одной заявки со стороны фирм-подрядчиков. Об этом 19 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.
Как сообщало ИА REGNUM, севастопольское «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» занимается поиском нового подрядчика строительства канализационных очистных сооружений «Южные».
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