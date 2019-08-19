Ярославль, , 17:20 — REGNUM

Депутат Ярославской областной думы, в прошлом заместитель директора предприятия «Яргорэлектротранс» Валерий Байло считает целесообразным перенос троллейбусного депо из центра города в трамвайное депо на Ленинградском проспекте. Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Троллейбусное депо в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о переносе депо городские власти заявили на прошлой неделе. Первоначально предполагалось, что депо переедет в троллейбусное депо на улице Гагарина.

«Переезд на улицу Гагарина был плохим вариантом, это был путь наименьшего сопротивления. Против этого выступали и сотрудники депо, это привело бы в перспективе к потере троллейбусных маршрутов. Депо на Ленинградском проспекте — путь развития, работа на перспективу. Я разрабатывал этот проект, когда работал в «ЯрГЭТе». Сокращается время выхода троллейбусов на маршрут, сокращаются холостые пробеги, износ подвижного состава, сокращаются издержки. Хорошо, что мэрия прислушалась к мнению специалистов», — сказал Валерий Байло.

По словам Байло, в трамвайном депо на Ленинградском проспекте хорошие условия для работы сотрудников троллейбусного депо. Для обслуживания троллейбусов можно использовать часть зданий и сложившуюся инфраструктуру. Потеря депо в центре города не смущает депутата.

«Если на месте депо будет построена школа, как обещают власти города, это решит проблему нехватки мест в школах Кировского района», — считает депутат.

Как сообщают в мэрии города, на месте троллейбусного депо на Городском валу в рамках инвестиционного контракта будут построены жилые дома и школа. Там появится жилой комплекс, проект которого будет реализован в 2021—2022 годах. Предусмотрено возведение двух жилых домов, 7 и 11 этажей, с подземным паркингом. Взамен застройщик обещает приобрести новые троллейбусы для «Яргорэлектротранса», построить новую тяговую подстанцию, разработать проект школы, а также передать часть площадей в построенных зданиях для муниципальных нужд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле троллейбусное депо могут объединить с трамвайным